شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كامل يهنئ الخطيب بعودته بعد إجراء عملية جراحية بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد كامل، رئيس شركة برزنتيشن سبورت، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عقب عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا .

وقال محمد كامل:"حمد الله علي السلامة يا صاحبى .. يالا فى شغل كتير مستني .. ربنا كريم ".



محمد كامل

يذكر أنه قد عاد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي للقاهرة اليوم قادماً من ألمانيا عقب إجراء جراحة لاستئصال "ورم" بالنخاع الشوكي تسبب فى آلام العمود الفقرى التى عانى منها لعدة أشهر .