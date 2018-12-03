شكرا لقرائتكم خبر عن نادى اتحاد الشجاعية الفلسطينى: محمود السلمى لم ينضم للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نايف الحطاب عضو مجلس إدارة نادى اتحاد الشجاعية الفلسطينى، إن اللاعب محمود السلمى لم ينضم للأهلى بشكل رسمى كما تردد فى وسائل الإعلام.

وقال الحطاب فى تصريحات تليفزيونية، إنه فوجئ بتردد أنباء كثيرة في وسائل الإعلام عن انضمام محمود السلمي للأهلي لكن في الواقع لم تحسم الصفقة بشكل رسمى ولم تحدث مفاوضات من الأساس.

وأضاف: "فخر كبير لأى لاعب فلسطيني أن يلعب فى الدورى المصرى"، موضحًا أن عقد السلمي مستمر لمدة موسم آخر بعد انتهاء الموسم الحالي.

كان الأهلى قد أعلن التوصل لإتفاق مع السلمى صاحب الـ21 عاماً على أن يتم إنهاء التعاقد بالإتفاق على المقابل المادى ومدة العقد خلال الساعات المقبلة.