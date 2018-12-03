شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يكشف رسالة صلاح له بسبب قميص رقم 10.. ويؤكد: فوجئت بانتقالى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد محمود لاعب وادى دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادى الأهلى عن كواليس حديث محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى خلال معسكر المنتخب المصرى.

وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ارتديت قميص محمد صلاح فى مباراة إي سواتيني بسبب غيابه"، متابعًأ "صلاح قالى متتعودش على كده أنك تلبس التي شيرت بتاعي".

وواصل اللاعب "محمد صلاح دائم الحديث معي ويوجه لى النصائح مثله مثل باقى لاعبى المنتخب المصري".

كما أضاف محمود بأنه فوجئ بخبر الإعلان عن انضمامه للنادى الأهلى بعد انتهاء الجلسة التى جمعته بعدلى القيعى ومحمد فضل وحسام غالى".

وقال محمد محمود: "أبو تريكة أرسل رسالة خاصة لى عبر تويتر بعد انضمامي للنادي الأهلي، وقال لي مبروك انضمامك للنادى الأهلى، ركز والعب و أتمرن ،وإن شاء الله التوفيق هيكون حليفك مع الأهلى".