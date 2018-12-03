نادي الشجاعية الفلسطينى: الأهلي لم يخاطبنا رسميًا للتعاقد مع ميسي العرب

أحمد هاني

أكد نايف الحطاب عضو مجلس إدارة الشجاعية الفلسطيني عدم وجود أي مخاطبة رسمية بين الأهلي وإدارة النادي الفلسطيني حول انتقال محمود سلمي للانتقال لصفوف المارد الأحمر.

وقال الحطاب في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد: "لا يوجد مخاطبة رسمية حتى الآن سوى حديث مع اللاعب نفسه، وهو أمر مزعج جدًا لنا كإدارة".

وحول رأيه فى انتقال اللاعب لصفوف الأهلي قال: "كلنا فخر أن يكون أحد لاعبي نادي اتحاد الشجاعية ضمن لاعبي الدوري المصري، فخر لفلسطين ولنا جميعا".

وأضاف: "لأنكم تعلمون عشق أهل غزة خصوصا لمصر وأهلها الطيبين وهذا ينعكس بالتأكيد...