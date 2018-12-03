باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.

عمرو ابوبكر

انتهت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ومنافسة بوردو، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب استاد نوفو ستاد دي بوردو في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

وافتتح التسجيل نيمار داسيلفا لاعب الفريق الباريسي بهدف من تسديدة صاروخية في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ثم عادل بوردو النتيجة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب جيمي برياند في الدقيقة 53.

ثم سجل اللاعب كيليان مبابي الهدف الثاني وهو مصاب في الدقيقة 66 عن طريق تسديدة قوية لم يستطع حارس مرمى بوردو ان يفعل أمامها شيئًا.

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