اتحاد الشجاعية يفجر مفاجأة بشأن صفقة ميسي العرب: لا أحد في الأهلي تحدث معنا

حسن العمدة
كشف نايف الحطاب، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية الفلسطيني، إنه حاول التواصل مع علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في الأهلي، خلال الساعات الماضية، لكن الأخير لم يرد.
وقال "الحطاب" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "بعد أنباء توقيع محمود السلمي للأهلي حاولت التواصل مع علاء ميهوب للتأكد من الأمر لأن الأهلي لم يتفاوض مع اتحاد الشجاعية أو يتحدث مع مسئوليه لضم السلمي، لكن ميهوب لم يرد على اتصالاتي".
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