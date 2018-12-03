رياضة | لاعب الأهلي الجديد: حسام غالي يتبناني وطلبت قميصه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي الجديد: حسام غالي يتبناني وطلبت قميصه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي كواليس حديث حسام غالي معه أثناء التوقيع للفريق مساء السبت.
وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام غالي قالي هتبناك من النهاردة.. القيعي وغالي جلسا معي وهذا أمر لا يحدث مع أي لاعب ويعد شرف كبير لنا، يروني مستقبل للنادي الأهلي وأنني سأكون على قدر المسؤولية".
وواصل محمد محمود: "طلبت وجود حسام غالي في الجلسة لأنني أحبه وأعتبره مثل أعلى لي، غالي أحب شخصيتي وكاريزمتي وقالي هتبناك.. طلبت ارتداء قميص حسام غالي في الأهلي عندما انضم للفريق في يناير".
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