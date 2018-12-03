رياضة | ماذا قال محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد بسبب قميص رقم 10

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد بسبب قميص رقم 10 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن كواليس حديث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال معسكر المنتخب المصري. وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ارتديت قميص محمد صلاح في مباراة إي سواتيني بسبب غيابه فقال لي متتعودش على كدة إنك تلبس التيشيرت بتاعي". وواصل محمد محمود: "محمد صلاح دائم الحديث معي ويوجه لي النصائح مثله مثل باقي لاعبي المنتخب المصري".

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