رياضة | عاجل.. اتحاد الشجاعية: انضمام ميسي غزة للأهلي مهددة بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الشجاعية: انضمام ميسي غزة للأهلي مهددة بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نايف الحطاب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية الفلسطيني عن أن اللاعب محمود السلمي لم ينضم للأهلي بشكل رسمي كما تردد في وسائل الإعلام.

وقال الحطاب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه فوجئ بتردد أنباء كثيرة في وسائل الإعلام عن انضمام محمود السلمي للأهلي لكن في الواقع لم تحسم الصفقة بشكل رسمي ولم تحدث مفاوضات من الأساس.

وأضاف الحطاب: "فخر كبير لأي لاعب فلسطيني أن يلعب في الدوري المصري.. عقد السلمي مستمر لمدة موسم آخر بعد انتهاء الموسم الحالي.

وأوضح أنه حاول التواصل مع علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في الأهلي خلال ساعات الماضية لكن الأخير لم يرد.

وتابع: "بعد أنباء توقيع محمود السلمي للأهلي حاولت التواصل مع علاء ميهوب للتأكد من الأمر لأن الأهلي لم يتفاوض مع اتحاد الشجاعية أو يتحدث مع مسئوليه لضم السلمي، لكن ميهوب لم يرد على اتصالاتي".