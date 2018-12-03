رياضة | عاجل.. أمين بن عمر في طريقه للأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمين بن عمر في طريقه للأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منجي تكتوك وكيل أعمال اللاعبين أن إدارة النجم الساحلي التونسي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير المقبل.

وقال منجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "رتوش بسيطة تفصل انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير.. محمد فضل وعدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ تحدثوا معنا خلال الأسبوع الماضي وقدموا عرضًا للحصول على خدمات اللاعب في يناير".

وأضاف: "النجم الساحلي وافق ومحمد أمين بن عمر وافق ايضًا، غدًا قد تحسم الأمور لصالح النادي الأهلي".