كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يتعادل مع إنتر ميلان 2-2 في قمة مثيرة بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحرز جنكيز أوندير وألكسندر كولاروف هدفي روما في الدقيقتين 51 و74، بينما سجل أهداف إنتر ميلان كل من كيتا بالدي وماورو إيكاردي، في الدقيقتين 37 و66 على الترتيب.
وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 29 نقطة بالمركز الثاني مؤقتًا في انتظار مباراة نابولي، بينما ارتفع رصيد روما إلى 20 نقطة بالمركز السابع.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | روما يتعادل مع إنتر ميلان 2-2 في قمة مثيرة بالكالتشيو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .