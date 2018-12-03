رياضة | روما يتعادل مع إنتر ميلان 2-2 في قمة مثيرة بالكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يتعادل مع إنتر ميلان 2-2 في قمة مثيرة بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل روما مع ضيفه إنتر ميلان، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 14 من الدوري الإيطالي

أحرز جنكيز أوندير وألكسندر كولاروف هدفي روما في الدقيقتين 51 و74، بينما سجل أهداف إنتر ميلان كل من كيتا بالدي وماورو إيكاردي، في الدقيقتين 37 و66 على الترتيب.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 29 نقطة بالمركز الثاني مؤقتًا في انتظار مباراة نابولي، بينما ارتفع رصيد روما إلى 20 نقطة بالمركز السابع.

