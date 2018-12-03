رياضة | بعد تتويجه بالكونفيدرالية.. الرجاء يُنهي السنوات العجاف ويعود لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 15 عامًا

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توج فريق الرجاء الرياضي المغربي بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، رغم خسارته أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-1 في إياب نهائي البطولة، حيث استفاد بطل المغرب من فوزه في لقاء الذهاب علي ملعبه بثلاثية نظيفة ليحصد اللقب القاري. وسبق وحقق فريق الرجاء المغربي عدة بطولات إفريقية عبر تاريخه أبرزها: - دوري أبطال إفريقيا (3 مرات): 1989 – 1997 – 1999 - كأس الاتحاد الإفريقي (1 مرة): 2003 - كأس السوبر الإفريقي (1 مرة): 2000 - الكأس الأفروآسيوية (1مرة): 1998. وأنهي فريق الرجاء المغربي 15 سنة عجاف غاب فيها عن منصات التتويج بالبطولات الإفريقية، حيث لم يتوج الفريق بأي لقب إفريقي منذ فوزه بلقب بطولة كأس الإتحاد الإفريقي عام 2003، قبل أن يعود الليلة ويحصد أول لقب في تاريخه ببطولة الكونفيدرالية بمسماها الجديد

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