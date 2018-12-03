رياضة | محمد محمود يعلق على ما قاله "متعب" ووجه الشبه مع "أبوتريكة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود يعلق على ما قاله "متعب" ووجه الشبه مع "أبوتريكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم لصفوف النادي الأهلي عن إشادة عماد متعب مهاجم الأهلي السابق ومنتخب مصر. وقال لاعب الأهلي الجديد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "جملة عماد متعب أنني أشبه محمد أبوتريكة هي أكثر ما أسعدني في حياتي". وأضاف محمد محمود: "مفيش حد هيجي زي أبو تريكة، تشبيهي به شرف كبير فهو موهبة لن تتكرر في مصر".

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