رياضة | ميسي غزة يكشف.. كيف تحولت وجهته من الزمالك إلى الأهلي

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كشف محمود السلمي لاعب الأهلي الجديد عن كواليس إنضمامه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال "السلمي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أنهيت إجراءات إنتقالي للأهلي".

وأضاف: " ألعب في مركز المهاجم الأيمن أو صانع الألعاب وسبق ولعبت لفريقي الوفاق والشجاعية، وهذه أول مرة أحضر فيها إلي مصر".

وتابع: " كنت على وشك الإنضمام لأحد الأندية الأردنية أو الزمالك، ولكن شاهد أحد الأشخاص المصريين فيديو كان معي لمبارياتي مع الشجاعية وطلب مني الحصول عليه لعرضه على أحد وكلاء اللاعبين".

وتابع: " عرض الفيديو على تامر النحاس وكيل اللاعبين والأخير بدوره قام بعرض الفيديو على علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي والذي أبدي اعجابه بإمكانياتي وطلب التعاقد معي وإنضمامي للأهلي وتمت الصفقة".

وأتم: " اللعب للأهلي شرف كبير، وأتمني أكون على قدر المسؤولية وأكمل نجاحات نجوم فلسطين السابقين بالدوري المصري"، متمنيًا حصد الألقاب والبطولات مع المارد الأحمر وأن يكون النادي بوابته للاحتراف الأوروبي.