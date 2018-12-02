رياضة | لاتسيو يواصل التعثر في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتسيو يواصل التعثر في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل لاتسيو، نتائجه المتواضعة في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل مع مضيفه كييفو فيرونا (1-1) اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من البطولة.

ويعد هذا ثالث تعادل على التوالي للاتسيو، في السيري آ.

كان أصحاب الأرض هم من بادروا بالتسجيل في الدقيقة (25) عن طريق سيرجيو بيليسير، إلا أن الضيوف أدركوا التعادل في الشوط الثاني بالدقيقة (66) بواسطة شيرو إيموبيلي.



وبتعادل لاتسيو، بات له 24 نقطة في المركز الخامس، أما كييفو فيرونا، فرفع رصيده إلى نقطتين في ذيل الترتيب.