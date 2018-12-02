كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يجدد عقود عبدالملك الشمري ومحمد سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأحد، برئاسة خالد البلطان، عن تجديد عقد لاعبي الفريق الأول محمد سالم وعبدالملك الشمري، حيث تم التجدد مع الأول لمدة موسمين ومع الثاني لمدة 3 مواسم.
وسبق أن أكد البلطان اكتمال الاتفاق مع تركي العمار لاعب الفريق وعزمه تجديد دماء الفريق خلال الفترة المقبلة قائلاً: "سنوقع مع 4 محترفين أجانب لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
ويحتل الشباب المركز السادس في ترتيب جدول المنافسة بعد مرور 11 جولة محققاً 4 انتصارات وخمس تعادلات، فيما تلقى خسارتين.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الشباب السعودي يجدد عقود عبدالملك الشمري ومحمد سالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .