رياضة | الشباب السعودي يجدد عقود عبدالملك الشمري ومحمد سالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يجدد عقود عبدالملك الشمري ومحمد سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأحد، برئاسة خالد البلطان، عن تجديد عقد لاعبي الفريق الأول محمد سالم وعبدالملك الشمري، حيث تم التجدد مع الأول لمدة موسمين ومع الثاني لمدة 3 مواسم.

وسبق أن أكد البلطان اكتمال الاتفاق مع تركي العمار لاعب الفريق وعزمه تجديد دماء الفريق خلال الفترة المقبلة قائلاً: "سنوقع مع 4 محترفين أجانب لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

ويحتل الشباب المركز السادس في ترتيب جدول المنافسة بعد مرور 11 جولة محققاً 4 انتصارات وخمس تعادلات، فيما تلقى خسارتين.