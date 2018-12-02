رياضة | الرجاء المغربي يتوج بطلا للكونفدرالية وجاريدو يدخل التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يتوج بطلا للكونفدرالية وجاريدو يدخل التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بملعب "الشهداء" في العاصمة الكونغولية كينشاسا في إياب نهائي البطولة.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في المغرب بفوز الرجاء 3-0 ، قبل أن يفوز فيتا كلوب 3-1 في مباراة العودة ليحسم الرجاء لقب البطولة بجمموع المباراتين 4-3.
ونجح الإسباني جاريدو المدير الفني لفريق الرجاء في التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في مسيرته بعدما حقق اللقب مع الأهلي المصري في 2014.
وتقدم الحافيظي بهدف الرجاء في الدقيقة 21، وعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 45 عبر جان مارك ماكوسو، ثم أضاف فيتا كلوب هدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و 74 عن طريق موكوكو باتيزاديو وفابريس نجوما.
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