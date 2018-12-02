رياضة | نجم النصر يعد جماهير ناديه بالفوز على الهلال.. ويبرر الهزيمة من الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم النصر يعد جماهير ناديه بالفوز على الهلال.. ويبرر الهزيمة من الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعد أحمد الفريدي لاعب فريق النصر السعودي، جماهير ناديه، بالحصول على نقاط مباراة الديربي أمام الغريم التقليدي، الهلال، تعويضاً علن خسارتهم اليوم الأحد من الوحدة 2-1.
وقال الفريدي في تصريحات صحفية: "ما حصل الشوط الثاني لا يرضينا، باذن الله نعد جماهيرنا بالثلاث نقاط أمام الهلال".
كما علق نجم النصر على سبب الخسارة من الوحدة بقوله: "هناك أخطاء كثيرة في التمرير والمساحات، والوحدة كان أجهز منا لياقيًا".
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