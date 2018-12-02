رياضة | غياب هداف المنصورة عن موقعة البلدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب هداف المنصورة عن موقعة البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني بنادي المنصورة لأهم عناصرةفي مباراه بلديه المحله المقبلة بالأسبوع الـ 12 حيث يغيب اللاعب أحمد راشد صاحب الأربع أهداف لحصولة على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام الحمام. يذكر أن المنصورة يفتقد أيضا لجهود اللاعب أحمد حجاج لاصابتة بقطع في الرباط الصليبي، وشهد المران عودة كل من محمد الظريف ماهر العشري استعداداً للجولة المقبلة التي ستقام عصر الخميس.

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