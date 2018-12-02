رياضة | المقاصة يحاول إقناع "دونجا" بالعودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يحاول إقناع "دونجا" بالعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤلو نادي مصر للمقاصة، في مفاوضات مع محمود عبد العاطي دونجا، لاعب الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية،وإقناعة باللعب للفريق الفيومي مرة أخرى.

حاول عصام سراج، مدير التعاقدات بالفريق الفيومي، الحصول على توقيع اللاعب وإقناعه في العودة إلى بيته مجددا، بعدما أصبحت مشاركته مع الزمالك صعبة،نظرا لأمتلاك الأبيض عدد كبير من النجوم في هذا المركز.

وكان قد تلقي دونجا العديد من العروض في الفترة الأخيرة، بعدما قدم جروس، المدير الفني للابيض، تقرير بعدم حاجته لخدمات دونجا في الفريق، وقدم نادي سموحة السكندري عرضا مغريا لضم اللاعب، وهو يفاضل حاليا بينهم، لأختيار وجهته المقبلة.

ويسعى مسؤلو المقاصة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، بناء على طلبات طلعت يوسف مدرب الفريق لمواصلة النتائج الجيدة في الدوري الممتاز وإنهاء المسابقة ضمن المربع الذهبي.