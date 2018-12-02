رياضة | مصري السلوم يتعادل مع الهلال في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصري السلوم يتعادل مع الهلال في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بالسلوم، أمام نظيرة فريق الهلال بالضبعة، بهدف لمثلة، خلال المباراة التي أقيمت بالجولة الحادية عشر، من منافسات المجموعة الرابعة عشر في مطروح بدوري القسم الثالث. بهذا التعادل أصبح المصري السلوم في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما إستمر هلال الضيعة في المركز الخامس برصيد 12 نقطة. ترتيب المجموعة 1- الحرية 27 نقطة

2- شباب الحمام 21 نقطة

3- الشرطة 17 نقطة

4- مصري السلوم 14 نقطة

5- شباب الضبعة 12 نقطة

6- هلال الضبعة 12 نقطة

7- مطروح 7 نقطة

8- الترجي 6 نقطة

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