رياضة | عامر حسين: مصر قادرة على استضافة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين: مصر قادرة على استضافة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن مصر قادرة على استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام ٢٠١٩، وذلك بعد أن قرر مسؤلي الكاف سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها.

وشدد حسين في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد،: " على أن استضافة البطولة سهلة على مسؤلي الرياضة في مصر، نظرا لأمتلاك الفراعنة ملاعب جيدة، وبنية تحتية مناسبة لأستضافة البطولات.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات قائلا: " سبق لنا تنظيم أكثر من بطولة مجمعة مثل، بطولة إفريقيا 2006، كأس العالم للشباب 2009".

وتابع حسين: " أن المغرب تسعى استضافة البطولة، مشيرا إلى أن مصر والمغرب قادرين على وحود البطولة على اراضيهم.

وأشار حسين إلى أن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هو صاحب القرار الأول والأخير، بطلب الاستضافة، وذلك لوجوده في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي"، مؤكدًا إلى أن أبوريدة لا يتحدث عن هذه الأمور بشكل علني.

ويذكر أن خالد لطيف عضو اتحاد الكرة كان قد أعلن عن دعمه للمغرب لاستضافة البطولة، مؤكدًا أنها الأقرب بسبب جاهزيتها بالإضافة لعلاقتها الجيدة مع جميع الدول الإفريقية، وبالتحديد بعد نجاحها في تنظيم كأس الأمم الإفريقية للمحليين.