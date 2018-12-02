رياضة | الجولة الـ11 للدوري السعودي.. أصحاب الأرض لا يعرفون المكسب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجولة الـ11 للدوري السعودي.. أصحاب الأرض لا يعرفون المكسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، بمباراتي النصر والوحدة، والاتحاد ضد الحزم.

وشهد اليوم إقامة 7 مباريات في الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تأجيل لقاء الهلال وأُحد؛ نظرًا لارتباط الزعيم بخوض إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وخلال الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، تم تسجيل 21 هدفًا خلال الـ7 مباريات، ونجحت 3 فرق في تحقيق الفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، وللمرة الأولى هذا الموسم لم يفوز أصحاب الأرض في أي لقاء.

وبدأت منافسات الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، بتعادل الشباب على أرضه ووسط جمهوره مع الاتفاق بنتيجة 2/ 2، وخيم التعادل بنتيجة 1/ 1 على مباراتي الجمعة، بين القادسية والفيصلي، والأهلي ضد الفيحاء.

وفي ثالث أيام الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، لم تلعب الأرض مع أصحابها، حيث خسر الفتح بثنائية نظيفة أمام التعاون، وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب الوحدة بهدفين مقابل هدف على النصر في ملعبه ووسط جمهوره، واختُتمت الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان منافساتها، بتعادل الاتحاد والحزم بهدفين لكل فريق على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.