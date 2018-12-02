الان تتابع وسائل إعلامية تتداول خبر عودة “حسين وتيسير” للأهلي في الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداولت وسائل إعلام محلية خبر عودة اللاعبين حسين عبدالغني، وتيسير الجاسم لفريق الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل. وكان عبدالغني قد غادر أسوار القلعة الخضراء موسم 2008 متجها للاحتراف في سويسرا ومن ثم العودة للدوري السعودي عبر بوابة النصر الذي حقق معه 3 بطولات ومن ثم انتقل إلى نادي أحد مطلع الموسم الحالي، وتيسير الجاسم قائد الفريق منذ موسم 2012 قد غادر الأهلي معارا لفريق الوحدة مطلع الموسم الحالي.

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