الان تتابع تسريبات: مودريتش الفائز بالكرة الذهبية.. وصلاح فرصته “صفر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف موقع سكاي إيطاليا اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، والتي ستمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم المنصرم مساء الأثنين.

ومن المقرر أن اسم الفائز رسميا خلال حفل ضخم بباريس مساء الأثنين، إلا أن الموقع أكد أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال الموقع إن البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان غريزمان بالمركز الثالث، مع مفاجأة مثيرة للجدل تمثلت في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما قال الموقع إن النجمين رونالدو وغريزمان لن يحضرا حفل التقديم في باريس، وأن مودريتش هو وحده من سيكون حاضرا مساء الأثنين.

وسبق لنجم ريال مدريد مودريتش أن أحرز جائزتي أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبخلاف آمال متابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي، يبدو تتويج صلاح بالكرة الذهبية احتمالا ضعيفا للغاية، ليس بسبب التشكيك في أرقام صلاح وإنجازاته خلال الموسم الماضي مع ليفربول، ولكن لسبب تنظيمي يتعلق بطبيعة الجائزة ذاتها.

فصلاح الذي دخل القائمة القصيرة لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، وحل في المركز الثالث خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون من الصعب عليه تكرار الإنجاز ذاته مع “بالون دور”.

ويكمن سبب ذلك في أن تقييم مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل اللاعبين يعتمد على أدائهم خلال عام ميلادي، وليس خلال موسم كروي كما هو الحال في جائزة الفيفا.

وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2018، فقد خلع صلاح قميص الإجادة لا سيما بعد الإصابة الصادمة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، التي كلفته الغياب عن الملاعب لأسابيع.

وبعد أشهر من التألق مطلع العام مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، تعطل قطار صلاح نسبيا لأسباب بدنية وفنية، فيما تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال الموسم الجاري، بعد تسجيله هدفين لمنتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا الذي لم يكن فيه بكامل جاهزيته.