شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يعود إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم، الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من ألمانيا، بعد إجرائه جراحة ناجحة لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، ويسبب آلام بالعمود الفقري.

وكان في استقبال الكابتن محمود الخطيب، فور وصوله مطار القاهرة؛ الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة. والعامري فاروق؛ نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي. وخالد الدرندلي؛ أمين الصندوق. وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. والعميد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي.