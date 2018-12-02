انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهات متباينة بقرعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 دجنبر 2018 10:36 مساءً - أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، التي جرت الأحد، في العاصمة الإيرلندية دبلن عن صدام ناري بين هولندا وألمانيا في مجموعة واحدة، كما وضعت إسبانيا في مواجهة مع السويديين.

وجاءت هولندا وألمانيا في المجموعة الثالثة برفقة إيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا، ووقعت إنجلترا في المجموعة الأولى إلى جانب التشيك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفا.

وفي المجموعة الثانية التي تزعمتها البرتغال، تلعب منتخبات أوكرانيا وصربيا وليتوانيا ولوكسمبورغ إلى جانب "برازيل أوروبا" أبطال النسخة الأخيرة في يورو فرنسا 2016.

وحلت إسبانيا في المجموعة السادسة مع السويد والنرويج ورومانيا وجزر فارو ومالطا، في حين وقعت فرنسا بالمجموعة الثامنة مع آيسلندا وتركيا وألبانيا ومولدوفا وأندورا.

وفي المجموعة التاسعة، أسفرت قرعة تصفيات "يورو 2020" عن وقوع بلجيكا، التي حلت ثالثة في مونديال روسيا 2018، مع روسيا وأسكتلندا وقبرص وكازاخستان وسان مارينو.

أما إيطاليا فحلت في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات البوسنة والهرسك، وفنلندا واليونان وأرمينيا وليختنشتاين.

ويشارك 55 منتخباً في التصفيات القارية؛ حيث وزِّعت على 10 مجموعات؛ بواقع 5 منتخبات في 5 مجموعات، و6 منتخبات في 5 مجموعات أخرى.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ10، إلى النهائيات القارية التي ستقام في 13 بلداً أوروبياً، إضافة إلى 4 مقاعد شاغرة مخصصة للمنتخبات المتأهلة عبر ملحق بدوري الأمم الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن التصفيات القارية المؤهلة لـ "يورو 2020"، تبدأ في 21 مارس 2019، على أن تنتهي في 19 نوفمبر من العام ذاته.