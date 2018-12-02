انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر.. السد يستعرض عضلاته والريان يعرقل الدحيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 دجنبر 2018 10:36 مساءً - ألحق نادي السد هزيمة ثقيلة بمضيفه الغرافة، بثمانية أهداف مقابل هدف، في مباراة الفريقين التي جرت، الأحد، على استاد "ثاني بن جاسم"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من منافسات الدوري القطري لكرة القدم.

وفرض النجمان؛ الجزائري بغداد بونجاح والقطري أكرم عفيف، نفسيهما بقوة في اللقاء بتسجيل كل منهما "ثلاثية" في شباك "الفهود".

وجاءت أهداف بونجاح، الذي عزز صدارته لقائمة هدّافي الدوري القطري إلى 24 هدفاً، في الدقائق الـ19 و28 و48 (ركلة جزاء)، في حين سجّل نجم "العنابي" عفيف أهدافه الثلاثة في الدقائق الـ25 و40 و58.

وأضاف القائد المخضرم حسن الهيدوس والشاب حسن بالنك، الهدفين السابع والثامن لـ "الزعيم" في الدقيقتين الـ63 و86، فيما جاء هدف "أصحاب الأرض" عبر الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة الـ53 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة وصل السد إلى نقطته الـ32 في المركز الثاني بجدول ترتيب "دوري نجوم قطر"، في حين تجمّد رصيد الغرافة عند 18 نقطة بالمركز السادس.

وفي قمة لقاءات الجولة، أوقف الريان انتصارات ضيفه الدحيل، وأجبره على اقتسام النقاط بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما، في ختام مباريات الأسبوع الرابع عشر.

سجّل الدولي المغربي يوسف العربي هدفي الدحيل في الدقيقتين الـ20 و51، فيما رد الريان بهدفين عن طريق البرازيلي لوكا ومحمد موسى خطأً بمرمى فريقه، في الدقيقتين الـ41 و83.

رغم التعادل لا يزال الدحيل في صدارة جدول ترتيب برصيد 35 نقطة، في حين وصل الريان إلى نقطته 24 في المركز الرابع.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بواقع 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسخة الأخيرة.