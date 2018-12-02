انت الان تتابع تفاصيل خبر آرسنال يحسم "ديربي لندن" وليفربول يخطف فوزاً قاتلاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 دجنبر 2018 10:36 مساءً - حسم آرسنال "ديربي شمال لندن" لصالحه إثر فوزه الدراماتيكي على ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأحد، في قمة لقاءات الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم آرسنال عن طريق مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ10 من ركلة جزاء، ليرد توتنهام بهدفين بواسطة إيريك داير والقائد هاري كين (ركلة جزاء)، في الدقيقتين الـ30 و34.

وفي الدقيقة الـ56 هزّ أوباميانغ شباك السبيرز للمرة الثانية مانحاً فريقه التعادل، ثم أضاف زميلاه الفرنسي ألكسندر لاكازيت والأوروغوياني لوكاس توريرا، في الدقيقتين الـ74 و77.

بهذه النتيجة، رفع آسنال رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف أمام جاره اللدود توتنهام، علماً أن مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، استعاد تشيلسي نغمة الفوز بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين أمام إيفرتون وتوتنهام؛ بتغلّبه على ضيفه فولهام بثنائية بيضاء.

أحرز الإسباني بيدرو رودريغيز هدف التقدم لـ "البلوز" في الدقيقة الرابعة، وأضاف زميله روبن لوفتوس تشيك الهدف الثاني قبل ثمان دقائق من صافرة النهاية.

بهذا الانتصار وصل فريق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى النقطة 31 في المركز الثالث بجدول الترتيب، في حين لا يزال فولهام يقبع بـ8 نقاط في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة ثالثة، خطف ليفربول فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

ويدين "الريدز" بالفضل بهذا الفوز إلى مهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، الذي سجّل هدف الانتصار في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع؛ مستغلاً خطأً فادحاً من حارس الضيوف بيكفورد.

بهذه النتيجة واصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي على قمة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، في حين توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السادس.