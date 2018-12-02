انت الان تتابع تفاصيل خبر نادٍ قطري يحتفي بمدافع السد "أفضل لاعب في آسيا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 دجنبر 2018 10:36 مساءً - في لقطة حظيت بترحيب واسع في أوساط الكرة القطرية، احتفى لاعبو الغرافة، الأحد، بمدافع السد ومنتخب قطر لكرة القدم، عبد الكريم حسن، المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، خلال حفل الاتحاد القاري الذي احتضنته مؤخراً العاصمة العُمانية مسقط.

وجاء التكريم "الاستثنائي" قبل مواجهة "الفهود" و"الزعيم"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري القطري.

وقدّم لاعبو الغرافة باقة من الورود إلى "كيمو"، كما يحلو لرفاقه تسميته، قبل صافرة بداية اللقاء؛ وهو ما حظي باهتمام وإعجاب واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 28 نوفمبر المنصرم، حصد مدافع السد جائزة "الأفضل آسيوياً" على حساب الثنائي الياباني يوما سوزوكي، وكينتو ميساو (كاشيما أنتلرز الياباني)، ليمنح بلاده جائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد الأولى التي حصدها نجم السد أيضاً، خلفان إبراهيم، عام 2006.

وقدّم "حسن" (25 عاماً) عروضاً قوية هذا العام، وساهم بشدة في بلوغ "الزعيم" الدور نصف النهائي من "أمجد الكؤوس الآسيوية"، ليخلف السوري عمر خربين المتوج بها العام المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الكريم حسن فاز مع السد بدوري أبطال آسيا عام 2011، وكأس الخليج العربي "خليجي 22" مع "العنابي" أواخر عام 2014.