انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يصطاد "الخفافيش".. ويرتقي في سلم الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 دجنبر 2018 10:36 مساءً - ارتقى فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم؛ بفضل فوزه الثمين مساء السبت، على حساب ضيفه فالنسيا بهدف نظيف، في قمة الجولة الـ14 من المسابقة.

وأدت "النيران الصديقة" دوراً في فوز "الملكي" على "الخفافيش" بفضل الهدف الذي أحرزه لاعب الوسط الدنماركي دانييل واس خطأً بمرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وبعد الهدف فشلت جميع محاولات الفريق الأبيض في تعزيز النتيجة، كما هو الحال لـ"الضيوف" الذين فشلوا في هزّ شباك "أصحاب الأرض والجمهور"، قبل أن تحل الدقيقة الـ83 معلنة عن هدف ثانٍ لـ"الملكي" عن طريق لوكاس فاسكيز، إثر تمريرة ساحرة من زميله الفرنسي كريم بنزيما.

بهذه النتيجة صعد فريق المدرب سانتياغو سولاري إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو ألافيس، في حين تجمّد رصيد فالنسيا عند 17 نقطة بالمركز الثالث عشر.

ويستضيف برشلونة، ثاني ترتيب الليغا (25 نقطة) بفارق نقطة خلف إشبيلية، ضيفه فالنسيا في قمة واعدة على ملعب "كامب نو".