محمود السلمي: يلقبونني بـ «ميسي وصلاح» .. وأعشق نجم الأهلي المصري

أعلن الفلسطيني محمود السلمي، صانع الألعاب الجديد للنادي الأهلي المصري تفاصيل توقيعه على عقود انضمامه للشيطاين الحمر، كاشفاً أنه وقع على بياض نظسر حبه للنادي.

وأكد محمود السلمي النجم الفلسطيني في تصريحات تليفزيونية، إنه ذهب مع مدير أعماله تامر النحاس اليوم الأحد، وعقدا جلسة مع عدلي القيعي، مستشار التعاقدات، وقع خلالها على عقود على بياض.

وقال: "اخترت الأهلي؛ لأنني أشجعه منذ الصغر، وأتمنى أن ألعب باستمرار مع الفريق الأحمر. أجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وصانع الألعاب، وفي فلسطين يشبهونني بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي".

وأشار إلى أنه يعشق أداء اللاعب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، ويتمنى أن يسير على نهجه، كما أنه يحب طريقة لعب اللاعب أحمد حمودي صانع الألعاب.

وأشار إلى أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك بترشيح مصطفى نجم مهاجم الفريق الأبيض الأسبق، ومنتخب فلسطين موضحًا أنه تلقى عرضًا آخر أيضًا من نادي الاتحاد، لكنه فضل اللعب للأهلي.