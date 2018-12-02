أعلنت شركة الجزيرة الإماراتية لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين المدرب المساعد، الهولندي داميان هيرتوج، رسميا، في منصب مدرب الفريق الأول.
وأوضحت الشركة، أن القرار يأتي تماشيا مع توجهات إدارة النادي، وحرصا على دعم الاستقرار الفني.
وأشارت إلى أن قرار إدارة الشركة، جاء تقديرا لمجهودات المدرب داميان، وطاقمه المساعد منذ بداية الموسم، والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء الفريق.
وكان داميان، قد تولى مسؤولية تدريب الجزيرة بشكل مؤقت، خلفا لمواطنه كايزر، الذي تقدم باستقالته لتولي تدريب سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن تقرر إدارة النادي الإبقاء على داميان، مدربا للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. داميان مديرًا فنيًا للجزيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .