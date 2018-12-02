رسميًا.. داميان مديرًا فنيًا للجزيرة

أعلنت شركة الجزيرة الإماراتية لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين المدرب المساعد، الهولندي داميان هيرتوج، رسميا، في منصب مدرب الفريق الأول.

وأوضحت الشركة، أن القرار يأتي تماشيا مع توجهات إدارة النادي، وحرصا على دعم الاستقرار الفني.

وأشارت إلى أن قرار إدارة الشركة، جاء تقديرا لمجهودات المدرب داميان، وطاقمه المساعد منذ بداية الموسم، والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء الفريق.

وكان داميان، قد تولى مسؤولية تدريب الجزيرة بشكل مؤقت، خلفا لمواطنه كايزر، الذي تقدم باستقالته لتولي تدريب سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن تقرر إدارة النادي الإبقاء على داميان، مدربا للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.