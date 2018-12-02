روبن يحدد موعد رحيله عن بايرن ميونخ

أعلن الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ الألماني، رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي 2018/2019.

وقال روبن، البالغ من العمر 34 عامًا، في تصريحات تلفزيونية لقناة "Omnisport": "هذا آخر موسم لي في بايرن، بعدما أمضيت 10 سنوات رائعة هنا".

من جانبه، ألمح أيضًا أولي هونيس، رئيس النادي، إلى رحيل فرانك ريبيري، خلال تصريحات أبرزها موقع "سبورت1"، حيث قال: "روبن وريبيري في طريقهما لقضاء آخر عام لهما في بايرن".

وكان هونيس قد أعلن مؤخرًا عن عزم إدارة النادي إحداث ثورة داخل صفوف الفريق، مشيرًا إلى رحيل بعض اللاعبين، للتعاقد مع آخرين في الصيف.

يذكر أن الثنائي قد تعرضا لانتقادات بالغة منذ بداية الموسم، في ظل تراجع نتائج البايرن، لا سيما على المستوى المحلي، بسبب تقدم اللاعبين في العمر.