النصر يقدم هدية للهلال بالهزيمة أمام الوحدة

أهدر النصر فرصة تشديد الخناق على الهلال، متصدر دوري المحترفين السعودي، عقب خسارته (1/2) أمام ضيفه الوحدة، اليوم الأحد، في المرحلة الـ11 للمسابقة.

وبذلك، تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف الهلال، الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل، ارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر البرازيلي جوليانو بالتسجيل للنصر، في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض الوحدة ويحرز هدفين، حملا توقيع لاعبه أحمد عبده جابر، في الدقيقتين 62 و73.

وتأتي هذه الخسارة، لتشكل مزيدا من الضغوط على لاعبي النصر، قبل مواجهة الهلال في المرحلة المقبلة للمسابقة.

وسجل جوليانو هدف النصر بتسديدة رائعة، سكنت الزاوية اليمنى للحارس المصري، محمد عواد، الذي وقف ساكنا في مكانه، بالدقيقة التاسعة.

وبعدها، حاول لاعبو الوحدة على مرمى النصر، عبر جويليرمي وأوتيرو، لكن الدفاع والحارس الأسترالي براد جونز، كانا في الموعد.

وكاد النصر يسجل هدفًا ثانيًا، حينما سدد جوليانو كرة قوية، لكن عواد أبعدها لضربة ركنية، بالدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، دخل الوحدة بشكل هجومي بحثا عن التعديل، ونجح في تحقيق مبتغاه بالدقيقة 62، بواسطة لاعبه أحمد عبده، بعد تصويبة متقنة على يسار حارس النصر.

واستمر الضغط الهجومي من الوحدة، وترجم أحمد عبده كرة رائعة، وصلته داخل منطقة الجزاء، بوضعها بمهارة في شباك النصر، بالدقيقة 74، ليتقدم فريقه (2-1).

وكاد النصر أن يعدل النتيجة بالدقيقة 79، حينما سنحت فرصة للنيجيري، أحمد موسى، لكن تسديدته ضربت العارضة، وارتدت الكرة للمغربي حمدالله، الذي صوبها بقوة، لكن عواد تصدى لها ببراعة.

وتواصل الهجوم النصراوي، إذ سنحت فرصة لجوليانو، عندما وضع الكرة على يمين عواد، لكن الدفاع أخرجها من على خط المرمى، بالدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة.