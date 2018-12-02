رسميًا.. يويفا يطلق بطولة جديدة للأندية الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، عن إطلاق بطولة جديدة للأندية، بدءًا من عام 2021.

وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية ليويفا، الذي عُقد مساء اليوم، في العاصمة الأيرلندية "دبلن".

وستضم البطولة 32 فريقا، سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي.

وستقام تصفيات بين أصحاب المركز الثاني، في دور المجموعات من هذه المسابقة، مع أصحاب المركز الثالث من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وسيطلق على هذه المسابقة "UEL2"، اختصارا لاسم "UEFA Europa League 2"، أي بطولة الدوري الأوروبي 2.

وستتضمن البطولة 141 لقاءً، وستقام المباريات مساء أيام الخميس، مع إجراء بعض اللقاءات الساعة 4:30 عصرا، بتوقيت أوروبا.

وتقرر أن تقام المباريات النهائية للبطولات الثلاث، في نفس الأسبوع، حيث ستكون البداية يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا، ثم الأربعاء لنهائي البطولة الجديدة، والخميس للدوري الأوروبي.

وأكد يويفا، في بيان، أن دوري أبطال أوروبا، لن يشهد أي تغيير في نظامه.

وقال ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا: "البطولة الجديدة تجعل منافسات أندية اليويفا أكثر شمولا، من أي وقت مضى، سيكون هناك المزيد من المباريات للمزيد من الأندية، مع المزيد من الاتحادات الممثلة في البطولات، وقد تم الوصول لهذه البطولة، من خلال الحوار المستمر مع الأندية".

وأضاف: "كان هناك طلبًا واسع النطاق من جميع الأندية، لزيادة فرصهم في المشاركة بالبطولات، وقد تحقق ذلك".