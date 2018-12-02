شكرا لقرائتكم يوفانوفيتش مدرب النصر.. سابع ضحية فى الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقال نادي النصر الإماراتي لكرة القدم الأحد مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش بسبب سوء النتائج وعين البرازيلي كايو زاناردي بديلا مؤقتا له.

وحقق النصر بداية متعثرة هذا الموسم كان آخرها الخسارة الجمعة أمام شباب الأهلي صفر-1 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري، وبات في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.



وأعلن النصر في بيان "إعفاء إيفان يوفانوفيتش من منصب المدير الفني بالنادي وتقرر تكليف البرازيلي كايو زاناردي الخبير الفني بأكاديمية كرة القدم بالنادي بمهمة تدريب الفريق الأول ويساعده علي مراد" بشكل مؤقت .



وهي المرة الثانية التي يقيل فيها النصر يوفانوفيتش من منصبه، بعد الأولى في اكتوبر عام 2016 عندما حل الروماني دان بيتريسكو بديلا له، ثم عاد الى منصبه في يناير 2018 بديلا للإيطالي تشيزاري برانديلي .