شكرا لقرائتكم اهداف وملخص مباراة برشلونة وفياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فازبرشلونة الإسبانى 2 - 0 ضد فياريال، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "كامب نو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف وملخص مباراة برشلونة وفياريال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .