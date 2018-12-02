شكرا لقرائتكم برشلونة يهزم فياريال 2 - 0 ويتصدر الليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فازبرشلونة الإسبانى 2 - 0 ضد فياريال، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "كامب نو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.
وجاء الهدف الأول عن طريق جيرارد بيكيه فى الدقيقة 38 من الشوط الأول نتيجة كرة عرضية متقنة ثم أضاف الهدف الثانى للفريق الكتالونى كارليس ألينيا فى الدقيقة 87.
بهذه النتيجة تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما حل فريق إشبيلية ثانيا بـ 26 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.
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