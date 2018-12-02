شكرا لقرائتكم برشلونة يتقدم 1 - 0 على فياريال فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم برشلونة الإسبانى بهدف نظيف ضد فياريال، خلال المباراة التى يستضيفها ملعب "كامب نو" حاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عن طريق جيرارد بيكيه فى الدقيقة 38 من الشوط الأول نتيجة كرة عرضية متقنة.

ويحتل برشلونة المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف فريق إشبيلية المتصدر بـ 26 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.