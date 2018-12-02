شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلى : جوزية مرشح للعودة لتدريب القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم الخليج 365 أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مرشح للعودة لتدريب القلعة الحمراء مرة أخرى لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج وخسارة بطولة افريقيا والخروج من البطولة العربية.

وقال مصدر في الأهلي أن إدارة الأهلي التي تتفاوض حاليا مع أكثر من مدرب أجنبي تدرس اقتراحا بإعادة مانويل جوزيه ليقود الفريق في ولاية رابعة خاصة وأنه يعلم جيدا أحوال وظروف الأهلي ولديه شخصية قوية يحتاجها الأهلي حاليا أكثر من أي وقت مضى.

واوضح المصدر أن جوزيه ينافس مدربين آخرين علي تدريب الأهلي منهم مدرب فرنسي بجانب الأرجنتيني رامون دياز والأورجوياني كارينيو وان كان جوزيه والمدرب الفرنسي الأوفر حظا لتدريب الأهلي.