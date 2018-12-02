شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب خضوع لعملية جراحية.

كما تواجد أيضًا في مطار القاهرة، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن يلحق بهم بعد ساعات كلًا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وباقي أعضاء المجلس.

وكان بيبو، خضع لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال ورم بالرقبة أثر على الحبل الشوكي وحركته خلال الفترة الماضية.