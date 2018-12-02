شكرا لقرائتكم عرض تركى لترارورى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي طرابزون سبور التركي طرفاً قوياً في صفقة البوركيني إيريك تراوري لاعب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث طلب مسئولي النادي التركي من نظرائهم في المقاصة تحديد مطالبهم المالية للاستغناء عن اللاعب البوركيني وحسم الصفقة في أقرب وقت.

ويأتي عرض النادي التركي لضم اللاعب البوركيني بالتزامن مع العروض الأخرى التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية أبرزها الاهلي والزمالك وبيراميدز.

وكثّف الأهلي مفاوضاته خلال الأيام القليلة الماضية مع إيريك تراورى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتأتى مفاوضات الأهلي فى ظل سياسة الأحمر الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، بعدما أنهى النادى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، أمس، وتم ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

ويقدم إيريك تراورى مستويات قوية مع المقاصة في آخر موسمين وبات من أهم اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى، ويجيد التحرك فى كل أرجاء الملعب، ويجيد اللعب فى مركز صناعة اللعب والجناحين والارتكاز.

وفى حال ضم الأهلي تراورى أو أى لاعب أجنبى آخر فى يناير سيتم الاستغناء عن أحد رباعى الأهلى الأجنبى، وهم على معلول ووليد آزرو وجونيور أجايى وساليف كوليبالى، وإن كان الأخير هو الأكثر حظوظاً فى الرحيل عن النادى خلال يناير المقبل.