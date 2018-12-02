شكرا لقرائتكم الفريدي: ظهرنا بشكل سيئ.. والتعويض أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أحمد الفريدي متوسط ميدان النصر بسوء مستوى فريقه أمام ضيفه الوحدة بالمباراة التي خسرها بهدفين مقابل هدف، واعداً جماهير ناديه بالتعويض أمام الهلال.

وقال الفريدي في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية لقاء الوحدة: كنا جيدين أمام الوحدة وتحديداً في بداية الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تراجع مستوانا بشكل غير مرض لنا أو حتى جماهيرنا، لكن أمامنا مباراة مهمة ضد الهلال ونحن قادرون على خطف الفوز.

وواصل: خروجنا في البطولة العربية كان بسبب أخطاء تحكيمية، والسفر سبب لنا بعض الإجهاد مما جعل الوحدة أجهز لياقياً من النصر.

وأردف: وقعنا بأخطاء في التمرير أمام الوحدة، وتركنا لهم المساحات، ومن جديد أؤكد أن النصر سيعود أمام الهلال ويعوض هذا السقوط، فالموسم الحالي لا نقبل التفريط بأي بطولة محلية كانت أو آسيوية.

بدأنا بشكل جيد لكن تراجعنا في الشوط الثاني، ولا يرضينا أو يرضي الجماهير، أمامنا مباراة مهمة أمام الهلال ونحن قادرون على خطف نقاطها.