شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 2 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 2 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تفسير سبب عدم تواجد محمد حسن فى قائمة الفريق الأبيض بقائمة الكونفدرالية.

الزمالك يفسر لمحمد حسن سر استبعاده من القائمة الإفريقية

برر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لمحمد حسن لاعب وسط الفريق، سر استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية بسبب عدم قدرته على السفر مع الزمالك للمباريات الخارجية بسبب ظروف التجنيد، وهو ما دفع النادي لاستبعاده من القائمة التي تم قيد 26 لاعبا فيها. وجاء محمد حسن أبرز المستبعدين من قائمة الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وجاء السبب بسبب ظروف التجنيد حيث لم يتمكن اللاعب من قبل من السفر مع الزمالك في مباراتي القادسية الكويتي بالبطولة العربية والهلال السعودي في السوبر المصري السعودي.

جروس يرفض رحيل "كماتشو" عن الزمالك فى الشتاء

رفض السويسري جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، فكرة رحيل محمد أحمد كماتشو ظهير أيمن الفريق الصاعد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم على سبيل الإعارة. طلب كماتشو من مسئولى نادى الزمالك، الرحيل على سبيل الإعارة للمشاركة مع أي نادى آخر بصورة أساسية في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة فى المباريات لتواجد الثنائى حمدى النقاز وحازم إمام فى مركزه مع عدم قيده فى قائمة الكونفدرالية.

جروس يعيد بهاء مجدى لقيادة الجبهة اليسرى بالزمالك أمام المصرى

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، على عودة بهاء مجدى، الظهير الأيسر للفريق، لقيادة تلك الجبهة فى المواجهة المقبلة أمام المصرى، فى المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز. وشارك عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، فى آخر مواجهتين للفريق أمام الجونة بالدورى والاتحاد السكندرى بالبطولة كظهير أيسر، إلا أن جاهزية مجدى أدت إلى استقرار جروس على عودته لقيادة تلك الجبهة بداية من المواجهة المقبلة أمام المصرى.

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