شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: المصرى يستحق الهزيمة من الجزيرة و استبعاد نهائى لبعض اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى بعدم أحقية فريقه فى تحقيق الفوز اليوم على الجزيرة المطروحى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر،مؤكدا أن فريقه يستحق الخسارة اليوم.

أضاف يونس فى تصريحات لقناة ONSPORT أنه حذر لاعبيه قبل المباراة من خطورة تلك اللقاء خاصة وأن المنافس أحد أندية الدرجة الثانية ويخوض اللقاء للشهرة ، مشيرا فى الوقت نفسه أنه كان متخوف من اللقاء قبل إقامتها ، إلا أن تخوفه حدث وخسر الفريق البورسعيدى اللقاء خاصة وأنه تحدث مع اللاعبين أن الكرة مالهاش كبير ولابد من الكفاح داخل الملعب حتى يتحقق المراد بتحقيق الفوز .

واستكمل المدير الفنى للمصرى حديثه بالقول أنه أعطى الفرصة لجميع اللاعبين خلال المباراة ، مشددا أن هناك عدد من اللاعبين سيتم إسبتعادهم بصفة نهائية ، ولن يشاركوا معه فى الفترة القادمة بعدما منح الفرصة للجميع ، كما أن هناك عقوبات صارمة سوف تفرض على اللاعبين بعد الخروج المخزى .