شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من الكاميرون وتفشل في الصعود لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر رجال لكرة السلة أمام نظيره الكاميرون بنتيجة 80/60 في ثالث التصفيات الأفريقية التى تقام بأنجولا والمؤهلة لمونديال الصين 2019.

كان يحتاج الفراعنة الفوز في مباراة اليوم أو الخسارة بفارق 3 نقاط أو أقل وهو ما لم يتحقق ليفشل الفراعنة فى التأهل لكأس العالم.

يذكر أن مصر تأهلت للمونديال ٦ مرات من قبل وهى بطولات الأرجنتين 1950 ، تشيلي 1959، يوغوسلافيا 1970 ، الأرجنتين 1990 ، كندا 1994 ، أسبانيا 2014