شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يتابع نهائى الكونفدرالية ويطلب تسجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، من جهازه الإدارى تسجيل لقاء الرجاء المغربى وفيتا كلوب الكونغولى المقام الأن فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهى الشوط الأول منها بالتعادل 1/1، وكان بطل المغرب قد قد فاز فى مباراة الذهاب على ارضه بثلاثية نظيفة.

ويسعى فييرا للتعرف على آخر نقاط القوة والضعف لدى الفريق المغربى خلال هذه المباراة قبل مواجهته يوم 11 ديسمبر الجارى بكأس زايد للأندية الأبطال.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لملاقاة فريق ميساجير دى نجوزى البوروندى مساء الأربعاء المقبل فى لقاء العودة بالدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.