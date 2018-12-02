شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الجزيرة بعد إقصاء المصرى من الكأس: "مكانا مش فى الدرجة الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حمدى حفيظ رئيس نادى الجزيرة مطروح، عن سعادته بفوز فريقه على المصرى البورسعيدى هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر ليخرج الفريق البورسعيدى من البطولة الأقدم فى مصر.

قال رئيس الجزيرة مطروح فى تصريحاته لقناة "ON Sport": "نحمد الله على توفيقه، وما حدث مجهود الجهاز الفنى واللاعبين، ونمتلك عناصر مكانها مش فى دورى الدرجة الثانية نهائى".

وعن التهديد بالانسحاب من الكأس فى السابق، قال رئيس الجزيرة مطروح: "هددنا بالانسحاب بسبب سوء الفهم بعدما تم نقل المباراة لاستاد بورسعيد، مع أن الفريق يخوض مبارياته على ملعب برج العرب، لكن تفهمنا الأمر فيما بعد، ونحن حرصين على الأمن الوطنى".

تابع حمدى حفيظ، إنه يتمنى من محافظ مطروح دعم نادى الجزيرة، وهدفنا الوصول إلى أقصى مرحلة فى كأس مصر نستطيع الوصل إليها، لافتًا إلى إنه سيعلن عن مكافآة كبرى بعد اقصاء المصرى من البطولة والتأهل لدور الـ 16، لمواجهة بتروجت.