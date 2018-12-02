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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأحد 2/ 12/ 2018 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها الجزيرة مطروح يحقق المفاجأة ويقصى المصرى من بطولة كأس مصر، والأهلي يضم " فلسطين" بتوصية من ميهوب.

 

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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