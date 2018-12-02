شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأحد 2/ 12/ 2018 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها الجزيرة مطروح يحقق المفاجأة ويقصى المصرى من بطولة كأس مصر، والأهلي يضم "ميسي فلسطين" بتوصية من ميهوب.

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